Женщина расправилась с шантажирующим ее любовником во время секса

Жительница Индии расправилась с любовником в постели. Об этом пишет NDTV.

В пятницу, 31 января, в городе Барели, штат Уттар-Прадеш, был обнаружен мертвый мужчина. Мастера древнего искусства вышивки зардози по имени Икбал нашли с признаками асфиксии. Через два дня после этого полиция арестовала замужнюю 32-летнюю женщину, которая оказалась его любовницей.

Она познакомилась с Икбалом, когда тот обходил дома в ее районе в поисках клиентов. Они обменялись номерами и стали часто созваниваться. Однажды Икбал пригласил женщину к себе, пока его жены не было дома. Там он якобы принудил ее к сексу, пригрозив, что отправит записи их разговоров ее мужу. Он продолжил склонять ее к интимным отношениям и после первого случая. В конце концов женщина решила покончить с изменами, раз и навсегда разобравшись с шантажирующим ее любовником.

В среду, 29 января, Икбал отвез свою жену к ее родителям и созвонился с любовницей, которая сказала, что хочет его увидеть. Он передал ей две таблетки снотворного, которые женщина добавила мужу в чай, чтобы позднее уйти из дома. Она пришла к Икбалу и, как только он начал склонять ее к сексу, стала душить его.

«Когда я шла к нему, я думала, что либо сама расстанусь с жизнью, либо прикончу его. Мы разговаривали, когда он стал приставать ко мне. Я развела его руки в стороны и села ему на грудь. Затем я зажала ему рот одной рукой, а другой стала душить его. Как только я убедилась, что он не дышит, я оттащила тело к лестнице и вернулась домой. Я была так расстроена из-за Икбала. У меня не было другого выбора, потому что я хотела защитить свою семью», — сказала арестованная.

Ранее сообщалось, что в США мужчина расправился с матерью семерых детей и избежал наказания. Его не смогли отдать под суд из-за внезапной болезни.