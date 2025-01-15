Убийца матери семерых детей избежал наказания благодаря внезапной болезни

В США убийца матери семерых детей из Вашингтона избежал наказания из-за деменции

В США убийца матери семерых детей из штата Вашингтон избежал наказания благодаря внезапной болезни. Об этом пишет Daily Mail.

39-летняя Тамара Мэттсон пропала 9 декабря 2003 года. Позже в парке на острове Камано были найдены останки со следами насилия. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Мэттсон. Раскрыть дело по горячим следам не удалось. В 2009 году следователи получили ДНК-профиль человека, находившегося рядом с местом преступления в парке. Им оказался Карл Шлобом, который на тот момент уже отбывал пожизненное заключение в штате Аризона за другое тяжкое преступление.

В течение 10 лет следователи пытались установить, действительно ли Шлобом имеет отношение к смерти Мэттсон, или он просто был одним из посетителей парка. В 2019 году детективы отправились в Аризону, чтобы допросить Шлобома. Он отказался отвечать на вопросы, а потом расследование застопорилось из-за начавшейся пандемии COVID-19.

В апреле 2021 Шлобом сам написал детективам и заявил, что у него есть некая информация о смерти Мэттсон. Он объявил, что готов рассказать о ней в обмен на некие поблажки. Единственное, на что согласились власти — перевести преступника в его родной штат Вашингтон на остаток срока.

Шлобом согласился на неофициальную беседу с детективами, во время которой выяснилось, что именно он расправился с Мэттсон. По словам прокурора, он выдал информацию, которую мог знать только преступник. Затем Шлобом заявил, что подпишет официальное признание после того, как его перевод в Вашингтон будет согласован. Однако организовать это не удалось из-за новой вспышки COVID-19 в тюрьмах этого штата. В итоге Шлобом отказался подписывать признание, не имея гарантий.

После этого преступник перестал отвечать на обращения детективов. В 2023 году родственники Шлобома сообщили, что он перенес серию инсультов, из-за которых у него развилась тяжелая форма слабоумия. Власти Аризоны подтвердили эту информацию. В итоге выдвижение новых обвинений против Шлобома стало невозможным.

Тем не менее, несмотря на свое состояние, остаток жизни он проведет за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Австралию доставили преступника из Италии, который расправился с двумя женщинами в 1977 году. В последние годы мужчина жил в Греции.