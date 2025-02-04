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18:03, 4 февраля 2025Экономика

Жители европейской страны начали массово вырубать свои деревья

Финляндия резко нарастила вырубку леса на фоне дефицита древесины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Финляндии резко нарастили вырубку леса на фоне дефицита древесины, отмечает РИА Новости. Цены на сырье резко выросли после прекращения импорта из России. В частности, древесина, которая нужна для производства мебели и целлюлозы, стала дороже на 20 процентов

Как сказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, производителям мебели нужно поднимать цены на готовую продукцию, однако покупательная способность жителей Финляндии и иных стран ЕС снизилась. В 2024 году было вырублено 65 миллионов кубометров лесов, а в 2023-м — на 11 миллионов меньше.

Масштабная вырубка грозит серьезными негативными последствиями для экономики и экологии. По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павла Севостьянова, сокращение площади лесов влияет биоразнообразие, углеродный баланс и состояние почвы.

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