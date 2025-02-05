Агенты ФБР подали в суд из-за дел против Трампа

WP: Агенты ФБР подали в суд на Минюст США из-за дела о штурме Капитолия

Несколько агентов Федерального бюро расследований (ФБР) подали в суд на Министерство юстиции США, чтобы воспрепятствовать раскрытию персональных данных сотрудников, занимавшихся расследованием дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и других дел против президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Сам факт составления списков лиц, работавших над вопросами, которые расстроили Трампа, направлен на запугивание агентов ФБР и другого персонала, а также на то, чтобы отбить у них охоту сообщать о любых будущих должностных преступлениях со стороны Трампа и его агентов», — указано в заявлении.

Отмечается, что требование Минюста о предоставлении личных данных нарушает законы о конфиденциальности и противоречит Конституции. Агенты ФБР также предупредили, что в случае раскрытия этих данных под угрозу будут поставлены не только сами сотрудники ведомства, но и их семьи.

Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию. Такое решение ведомство приняло в рамках достижения поставленных Трампом задач по сокращению федерального правительства.