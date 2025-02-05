ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться

WSJ: В ЦРУ предложили всем сотрудникам уволиться и получить компенсацию

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам, что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями», — указано в материале.

Отмечается, что такое решение ведомство приняло в рамках достижения поставленных Трампом задач по сокращению федерального правительства. ЦРУ также приостановило прием соискателей на работу.

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф объяснил лишение более 50 экс-разведчиков доступа к секретным данным желанием устранить политику из разведывательного сообщества. Речь идет о бывших сотрудниках ведомства, которые в октябре 2020 года подписали письмо с утверждениями о причастности России к истории с ноутбуком сына экс-президента США Джо Байдена.