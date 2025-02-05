Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:14, 5 февраля 2025Мир

ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться

WSJ: В ЦРУ предложили всем сотрудникам уволиться и получить компенсацию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам, что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями», — указано в материале.

Отмечается, что такое решение ведомство приняло в рамках достижения поставленных Трампом задач по сокращению федерального правительства. ЦРУ также приостановило прием соискателей на работу.

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф объяснил лишение более 50 экс-разведчиков доступа к секретным данным желанием устранить политику из разведывательного сообщества. Речь идет о бывших сотрудниках ведомства, которые в октябре 2020 года подписали письмо с утверждениями о причастности России к истории с ноутбуком сына экс-президента США Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В шведском Эребру преступник ворвался в школу и расстрелял десять человек. Власти назвали это самой страшной стрельбой в истории

      В Раде заявили о неизбежном вступлении Украины в БРИКС

      В ЕС заявили о кризисе в Приднестровье из-за одного решения Украины

      В США отложили модернизацию самолета времен Эйзенхауэра

      В ЕС осудили миграционную политику премьера Польши

      В российском регионе рухнул мост

      ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться

      Россиянам назвали способы защититься от поддельных квитанций за ЖКУ

      Жене мужчины-куколда дали совет

      В России оценили перспективы Маска в администрации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше