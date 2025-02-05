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14:38, 5 февраля 2025Культура

Американский рэпер потребовал 15 пачек мармеладных мишек перед концертом в Москве

Mash: Рэпер DaBaby попросил 15 пачек мармеладных мишек перед концертом в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Известный американский рэпер DaBaby (настоящее имя — Джонатан Кирк), который даст концерт в России, попросил у организаторов шоу предоставить ему несколько килограммов начос и 15 упаковок мармеладных мишек. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, артист приедет в Москву за два дня до мероприятия. Он готов проживать только в пятизвездочном отеле и лететь бизнес-классом, пишет канал. При этом отмечается, что в райдере рэпера отсутствует алкоголь.

Ранее стало известно, что DaBaby даст концерт в России. Отмечалось, что исполнитель сам изъявил желание посетить Москву. Концерт назначен на 28 февраля, а гонорар артиста составит около 500 тысяч долларов (примерно 49 миллионов рублей).

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