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20:21, 5 февраля 2025Экономика

БРИКС призвали не волноваться насчет провокаций Трампа

Да Силва: БРИКС не стоит волноваться насчет провокаций со стороны Трампа
Вячеслав Агапов
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Входящие в БРИКС страны вправе обсуждать формы расчетов, не зависящие от доллара. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, его цитирует РИА Новости.

В интервью радиостанциям штата Минас-Жерайс глава государства призвал не волноваться насчет провокаций со стороны президента США Дональда Трампа, а вместо этого сосредоточиться на собственных интересах.

«Ни одна страна, какой бы важной она ни была, не может рассориться со всеми. Он (Трамп) должен знать следующее: страны БРИКС эквивалентны практически половине населения мира, почти половине внешней торговли, и они имеют право обсуждать формы ведения бизнеса, которые не зависят только от доллара», — пояснил да Силва.

Ранее лидер США Дональд Трамп призвал БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. По его словам, страны объединения не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара, иначе их ждет введение стопроцентных пошлин на экспорт.

«Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!» — написал американский лидер.

Трамп уже принял решение ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая, однако впоследствии приостановил действие меры против соседей. В Международном валютном фонде (МВФ) предупредили, что протекционистская политика Трампа может в конечном счете привести к усилению фрагментации мировой экономики.

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