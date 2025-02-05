Сообщение о лечении коронавируса с 1970-х годов не нашло подтверждения

Сообщение, что коронавирус лечили с 1970-х годов, не нашло подтверждения

В феврале в соцсетях начала появляться информация о том, что о коронавирусе и методах его лечения советские ученые знали еще в 1970-х годах. Это сообщение не нашло подтверждения.

В одной из таких публикаций приводится фотография статьи из газеты, которая, как утверждается, вышла в 1976 году. В материале перечисляются средства, которые помогают бороться с вирусами.

«Большинство препаратов, приведенных в списке, стимулируют в организме образование противовирусного белка — интерферон. Когда препараты повышают количество интерферона, организм легче отбивает атаку вируса. Причем неважно, какой это вирус, — грипп, парагрипп, аденовирус, коронавирус, ротавирус или какой-то другой», — говорится в статье.

По мнению автора поста, упоминание коронавируса в старой газете свидетельствует о том, что о нем уже было известно в 1970-х годах. Судя по всему, он пришел к выводу, что о болезни, которая вызвала пандемию в 2020 году, знали еще в прошлом веке.

Газета не могла быть выпущена в 1976 году. Об этом говорят шрифт, отступы, качество печати и качество бумаги. Старые газеты выглядели по-другому. Скорее всего, эта газета вышла уже в XXI веке.

Препарат Арбидол, упомянутый в материале, был создан в 1974 году и начал продвигаться в России с 1994 года. Он не имеет доказанной эффективности в качестве лекарства от чего-либо. Препарат Дибазол также не оказывает лечебного действия.

Коронавирус — это семейство вирусов, способное вызывать болезни у людей и животных. Слово «коронавирус» впервые было использовано группой вирусологов в журнале Nature в 1968 году для обозначения нового семейства вирусов.

В XX веке коронавирусы были известны как возбудители острых респираторных заболеваний человека, однако не относились к числу особо опасных вирусных инфекций. В XXI веке у семейства появились новые виды вирусов, которые способны вызывать тяжелую респираторную инфекцию. Сейчас семейство коронавирусов включает 45 видов, оно постоянно пополняется. Пандемия коронавируса в 2020 году была спровоцирована новым видом коронавируса — SARS-CoV-2.

До 2000-х годов коронавирус не привлекал внимание СМИ, заговорили о нем только после после атипичной пневмонии в Китае, выявленной в 2002-2003 годах.

Ложная информация не была обнаружена в российских СМИ. Фейк в основном распространялся в соцсетях в 2020 году.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».