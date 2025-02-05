Еще одна криптобиржа решила уйти из России

Криптовалютная биржа Deribit уходит из России из-за санкций

Платформа для торговли криптовалютными деривативами Deribit решила уйти из России. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Решение остановить работу в стране было принято в связи с санкциями Евросоюза, которые запрещают принимать в качестве клиентов граждан России и жителей России, за исключением особых случаев. Так как материнская компания криптобиржи является голландской, на нее распространяются эти ограничения.

Deribit — крупнейшая биржа по торговле криптовалютными опционами, согласно данным The Block. Некогда она была одной из самых популярных торговых платформ в РФ, доля посещений из России за прошедший год составила в среднем восемь процентов.

В августе 2024 года криптобиржа Binance ограничила валютные операции для россиян. Пользователям из РФ сообщили, что они больше не смогут торговать любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P. Позднее еще одна крупная криптовалютная биржа, OKX, закрыла возможность совершения сделок с использованием российского рубля на собственной P2P-платформе.

В декабре российских клиентов казахстанской криптобиржи ATAIX Eurasia попросили закрыть аккаунты и вывести средства. Решение назвали трудным и объяснили его следованием санкциям Евросоюза. Площадка выразила сожаление о неудобствах, которые может вызвать необходимость прекратить с ней сотрудничество в течение десяти дней.