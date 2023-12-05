Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:04, 5 декабря 2023Экономика

Казахстанская криптобиржа дала россиянам 10 дней на вывод средств

Криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян закрыть аккаунты до 15 декабря

Фото: Kanchanara / Shutterstock / Fotodom

Российских клиентов казахстанской криптобиржи ATAIX Eurasia попросили до 15 декабря закрыть аккаунты и вывести свои средства, сообщает Frank Media.

Принятое решение там назвали трудным и объяснили его следованием санкциям Евросоюза. Площадка выразила сожаление о неудобствах, которые может вызвать необходимость прекратить с ней сотрудничество в течение десяти дней.

В России рынок криптовалют законодательно не регулируется и не развивается, что вынуждает владельцев криптовалюты использовать зарубежные платформы. При этом в первые месяцы 2023 года страна оказалась на втором месте в мире по объемам майнинга.

В августе криптобиржа Binance ограничила валютные операции для россиян. Пользователям из России сообщили, что они больше не смогут торговать любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P. Спустя несколько дней другая крупная криптовалютная биржа, OKX, закрыла возможность совершения сделок с использованием российского рубля на собственной P2P-платформе. В то же время россиянам там не стали запрещать доступ к проведению операций с другими валютами.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «К сожалению, он прав» В Германии признали успех Путина и усиление позиций России в ходе СВО

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

      В Верховной Раде спрогнозировали переход США к кредитным отношениям с Киевом

      Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

      В СПЧ предложили создать центры для детей мигрантов в мегаполисах

      В России нарастят выпуск бронежилетов для СВО

      В Киеве узнали о желании США замять тему со вступлением Украины в НАТО

      Расправившихся с подростком в Иркутске россиян отправили в СИЗО

      В Петербурге массовую драку с участием рабочих в спецовках сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости