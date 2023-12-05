Казахстанская криптобиржа дала россиянам 10 дней на вывод средств

Криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян закрыть аккаунты до 15 декабря

Российских клиентов казахстанской криптобиржи ATAIX Eurasia попросили до 15 декабря закрыть аккаунты и вывести свои средства, сообщает Frank Media.

Принятое решение там назвали трудным и объяснили его следованием санкциям Евросоюза. Площадка выразила сожаление о неудобствах, которые может вызвать необходимость прекратить с ней сотрудничество в течение десяти дней.

В России рынок криптовалют законодательно не регулируется и не развивается, что вынуждает владельцев криптовалюты использовать зарубежные платформы. При этом в первые месяцы 2023 года страна оказалась на втором месте в мире по объемам майнинга.

В августе криптобиржа Binance ограничила валютные операции для россиян. Пользователям из России сообщили, что они больше не смогут торговать любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P. Спустя несколько дней другая крупная криптовалютная биржа, OKX, закрыла возможность совершения сделок с использованием российского рубля на собственной P2P-платформе. В то же время россиянам там не стали запрещать доступ к проведению операций с другими валютами.