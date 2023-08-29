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13:55, 29 августа 2023Экономика

Крупная криптобиржа ограничила возможности для россиян

Криптобиржа OKX закрыла возможность проведения рублевых сделок

Фото: Unsplash

Крупная криптовалютная биржа OKX с 29 августа закрыла возможность совершения сделок с использованием российского рубля на собственной p2p-платформе. Об этом говорится в заявлении торговой площадки, опубликованном в ее Telegram-канале.

В то же время российским пользователям не стали запрещать доступ к проведению операций с другими валютами — подобная возможность по-прежнему есть в арсенале клиентов. «Мы понимаем, что это (закрытие сделок с использованием российского рубля — прим. «Ленты.ру») может повлиять на ваши торговые предпочтения, и приносим извинения за возможные неудобства», — заключили в OKX.

До этого криптовалютные биржи OKX и Bybit отключили возможность покупать токены за фиат с помощью карт ряда подсанкционных российских банков. В то же время пользователям до сих пор доступны альтернативные варианты оплаты, включая банковский перевод, Систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, приобрести токены можно при помощи использования сервисов Revolut, WebMoney, Qiwi.

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Ранее крупнейшая криптобиржа Binance существенно ограничила возможности для россиян, запретив таким пользователям проведение любых валютных операций за исключением рублевых (RUB).

Гражданам, проживающим за пределами страны, для продолжения торговли будет необходимо пройти верификацию с предоставлением подтверждения адреса. Однако даже после этого им не удастся получить доступ к проведению ряда операций с использованием рубля (RUB), евро (EUR), доллара (USD) и гривны (UAH). Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщил о планах Binance полностью уйти с российского рынка.

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    Анатолий Акулов
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