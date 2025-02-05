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19:47, 5 февраля 2025Силовые структуры

Избившего участника СВО россиянина осудили

Под Волгоградом суд дал 1,5 года колонии жителю за избиение участника СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Aleksandra / Globallookpress.com

В Волгоградской области суд дал полтора года колонии общего режима 24-летнему жителю, избившему участника спецоперации (СВО). Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел ночью 22 сентября 2024 года. Тогда около подъезда жилого дома завязался конфликт между компанией молодых людей и двумя мужчинами. Претензия одного из компании заключалась в том, что мужчина слишком близко прошел к его беременной жене. В результате молодые люди напали на мужчин и избили их. Один из потерпевших оказался участником СВО.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух петербуржцев за видео с угрозами участнику СВО.

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