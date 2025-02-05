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04:15, 5 февраля 2025Ценности

Ким Кардашьян оголила грудь на гала-вечере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ким Кардашьян (слева)

Ким Кардашьян (слева). Фото: Michael Buckner / WWD / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на гала-вечере Fifteen Percent Pledge Gala в откровенном наряде. Снимки публикует Page Six.

44-летняя знаменитость оголила грудь, посетив мероприятие в платье люксового бренда Balmain с открытой спиной. Предпринимательницу запечатлели с нюдовым макияжем на лице. При этом волосы она уложила в гладкую прическу, а в качестве обуви Кардашьян предпочла туфли на высоком каблуке и платформе.

Известно, что мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.

В январе Ким Кардашьян начала продавать дырявые трусы в честь Дня святого Валентина. Речь шла о трусах-стрингах с вырезом в виде сердца, которые можно было приобрести в преддверии Дня всех влюбленных за 28 долларов.

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