Ким Кардашьян оголила грудь на гала-вечере

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на гала-вечере Fifteen Percent Pledge Gala в откровенном наряде. Снимки публикует Page Six.

44-летняя знаменитость оголила грудь, посетив мероприятие в платье люксового бренда Balmain с открытой спиной. Предпринимательницу запечатлели с нюдовым макияжем на лице. При этом волосы она уложила в гладкую прическу, а в качестве обуви Кардашьян предпочла туфли на высоком каблуке и платформе.

Известно, что мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.

В январе Ким Кардашьян начала продавать дырявые трусы в честь Дня святого Валентина. Речь шла о трусах-стрингах с вырезом в виде сердца, которые можно было приобрести в преддверии Дня всех влюбленных за 28 долларов.

