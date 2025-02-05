Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:31, 5 февраля 2025Мир

Лавров восхитился словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

Лавров: Слова Трампа о втягивании Байденом Украины в НАТО вызывают восхищение
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о попытках его предшественника Джо Байдена втянуть Украину в НАТО вызывают восхищение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по урегулированию украинского конфликта, трансляция которого ведется на сайте МИД.

«Впервые, обращаю ваше внимание, западные лидеры, не просто западные, но лидер Соединенных Штатов — лидер, стало быть, всего западного мира — произнес эти слова, которые мы приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез Соединенные Штаты», — отметил глава МИД.

Лавров обратил внимание на то, что Трамп раскритиковал позицию Байдена, назвав втягивание Украины в Североатлантический альянс ошибкой. По словам министра, именно США будут «принимать решение о том, какая будет позиция Запада и, соответственно, позиция Киева».

7 января Трамп заявил, что украинский конфликт стал результатом «фиаско» экс-президента США Джо Байдена. В ходе этой же пресс-конференции он отметил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      Российский священник устроил объезд с иконой для защиты части атакованного ВСУ региона

      Россияне впервые вошли в пятерку самых активных скупщиков золота

      В МИД Турции раскрыли ожидаемые сроки переговоров по Украине

      Глава МИД Турции оценил идеи Трампа о переселении палестинцев из Газы

      Работавшего в 90-х годах киллера одной из банд осудили на 14 лет

      Нетаньяху подарил Трампу позолоченный пейджер

      Россияне раскрыли размер трат на летний отпуск

      Американский политик оказался любителем перемалывать в блендере живых птиц и зверей

      Третьяк обвинил IIHF в нарушении прав человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше