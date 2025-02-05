Лавров восхитился словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

Лавров: Слова Трампа о втягивании Байденом Украины в НАТО вызывают восхищение

Слова президента США Дональда Трампа о попытках его предшественника Джо Байдена втянуть Украину в НАТО вызывают восхищение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по урегулированию украинского конфликта, трансляция которого ведется на сайте МИД.

«Впервые, обращаю ваше внимание, западные лидеры, не просто западные, но лидер Соединенных Штатов — лидер, стало быть, всего западного мира — произнес эти слова, которые мы приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез Соединенные Штаты», — отметил глава МИД.

Лавров обратил внимание на то, что Трамп раскритиковал позицию Байдена, назвав втягивание Украины в Североатлантический альянс ошибкой. По словам министра, именно США будут «принимать решение о том, какая будет позиция Запада и, соответственно, позиция Киева».

7 января Трамп заявил, что украинский конфликт стал результатом «фиаско» экс-президента США Джо Байдена. В ходе этой же пресс-конференции он отметил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО.