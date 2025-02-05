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09:39, 5 февраля 2025Экономика

На российском рынке кофе сменился лидер

Nielsen: Лидером российского рынка кофе вместо Nescafe стал бренд Monarch
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Лидером российского рынка горячих напитков в 2024 году стал кофейный бренд Monarch, который обогнал Nescafe. По данным исследовательской компании Nielsen, именно его чаще всего покупали в торговых сетях, сообщает РБК.

По сравнению с 2023 годом Monarch (подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts) понднялся сразу на пять позиций. Также в пятерку вошли чай Greenfield, кофе Jardin и MacCoffee.

В натуральном выражении продажи Monarch выросли в 3,5 раза, а у Nescafe наблюдается падение на семь процентов. В «Магните» подтвердили первенство Monarch как в денежном, так и натуральном выражении. На втором месте по объему находится Nescafe.

Как отмечают эксперты, рост продаж у нового лидера объясняется эффектом низкой базы. В прошлом году JDE поменяла название флагманского бренда Jacobs, причем он продавался совместно с Monarch, а в 2024-м остался только один из них. Убытки от ребрендинга в первом полугодии 2023 года компания оценивала на уровне 200 миллионов долларов.

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