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11:59, 5 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Пойманы оформлявшие на участников СВО микрозаймы мошенники

Задержаны мошенники, оформлявшие микрозаймы на участников СВО через «Госуслуги»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Бурятии и Забайкальском крае пойманы несколько членов мошеннической группировки, оформлявших микрозаймы на россиян после взлома их личных кабинетов на портале «Госуслуги». Как рассказали «Ленте.ру» источники в силовых структурах, среди жертв задержанных злоумышленников были в том числе участники специальной военной операции (СВО).

Первые преступления, по данным силовиков, датированы еще 2022 годом. Тогда мошенники оформили первые займы на жителей страны в нескольких микрокредитных и микрофинансовых организациях. Для получения доступа к «Госуслугам» они использовали автоматизированное программное обеспечение (так называемые парсеры), с помощью которого отслеживали на сайтах операторов сотовой связи МТС и «Скартел» личные кабинеты и номера телефонов с привязанными к ним государственными сервисами и онлайн-банкингом (в первую очередь — «Тинькофф», ныне — Т-Банк).

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После этого злоумышленники находили дополнительные сведения о владельцах номеров и перерегистрировали их учетные записи у операторов связи на новые сим-карты, принадлежащие дропам. Это давало преступникам возможность сбросить необходимые для авторизации на «Госуслугах» данные и восстановить их, но уже на подконтрольные им сим-карты. Впоследствии они с помощью этих аккаунтов подтверждали личность жертвы при оформлении микрозаймов. Получив деньги, они выводили их на свои счета через целую цепочку банковских карточек и криптовалютных кошельков.

Жертвами мошенников становились преимущественно россияне, прекратившие пользоваться своими сим-картами, но не отвязавшие их от различных сервисов. В их числе оказались и участники СВО, покинувшие территорию Россию, и не имеющие на протяжении длительного периода времени возможности пополнять баланс своих сим-карт.

Члены группировки работали на территории Забайкальского края и Бурятии. По оценкам силовиков, каждый из мошенников ежемесячно зарабатывал таким образом от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. В ходе обысков в конце ноября 2024 года у них изъяли телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты.

Тем временем мошенники начали отправлять российским компаниям письма, в которых они называют себя сотрудниками ФСБ и сообщают о проведении внеплановой проверки предприятия. В таких письмах они могут называть разные причины проверки, например, утверждать, что компания связана с иноагентом, который причастен к финансированию Вооруженных сил Украины.

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