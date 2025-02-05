На российской ферме взорвался украинский беспилотник

Гладков сообщил о взрыве беспилотника на ферме в белгородском хуторе Ржавец

На территории фермерского хозяйства в хуторе Ржавец Белгородской области взорвался FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате детонации загорелся строительный вагончик. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Кроме того, в Белгородском районе беспилотник ударил по грузовику на участке автодороги Октябрьский — Бессоновка, повредив транспортное средство.

Гладков подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Пострадавших, предварительно, нет.

Ранее губернатор сообщил о жителе Белгорода, пострадавшем в результате падения сбитого беспилотника ВСУ. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы.