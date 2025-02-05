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16:46, 5 февраля 2025Россия

Мирный житель пострадал из-за падения обломков дрона в столице российского региона

Гладков сообщил о пострадавшем из-за падения обломков дрона в Белгороде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мужчина пострадал из-за падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитого над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, жителя региональной столицы доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы. «Также в Белгороде вследствие падения осколков в здании производственного предприятия повреждена кровля», — написал Гладков.

он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что в Березовке Белгородской области беспилотник врезался в легковую машину, повредив остекление и кузов. Кроме того, в Двулучном, Валуйского округа взрыв летательного аппарата выбил окна в жилом доме и летней кухне.

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