На Солнце произошли две мощные вспышки

ИПГ: На Солнце зафиксировали две мощные вспышки

На Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности. Об этом сообщают специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ).

Первую вспышку зафиксировали в среду, 5 февраля, в 6:15 по московскому времени. «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06W00) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 10 минут», — рассказали ученые.

Вторая, более мощная вспышка М2.7, произошла в тот же день в 10:50 мск — ее продолжительность достигала 13 минут, добавили специалисты.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили, что центры солнечной активности продолжат влиять на Землю еще как минимум два-три дня.

Ранее сотрудники ИПГ рассказали, что в понедельник, 3 февраля, число мощных вспышек на Солнце выросло с семи до девяти. По данным специалистов, были зарегистрированы две сильные вспышки — M6.1 в 16:18 по московскому времени длительностью 16 минут и M1.4 в 12:13 длительностью восемь минут, обе в группе пятен 3981.