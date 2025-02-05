Нидерландская партия заявила о невозможности победить Россию

Нидерландская партия FvD: В военном конфликте с Россией невозможно победить

В военном конфликте с Россией невозможно победить. Об этом на своей официальной странице в социальной сети X заявила нидерландская крайне правая партия «Форум за демократию» (FvD).

«Война с Россией стоит много жизней и денег, и в ней невозможно победить», — говорится в сообщении.

Кроме того, нидерландская партия призвала закончить российско-украинский конфликт.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что королевство планирует обучить украинских военных обслуживанию истребителей F-16. Уточнялось, что подготовку пройдут 26 украинцев, которые станут «командирами наземных экипажей» F-16.