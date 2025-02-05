Расправлявшегося с пенсионерками ради наживы россиянина приговорили спустя 20 лет

В Москве суд приговорил к 17 годам мужчину, убившего двух пенсионерок в 2004 г.

В Москве суд приговорил к 17 годам колонии строго режима 41-летнего местного жителя Максима Грищенко, который 20 лет назад расправился с двумя пенсионерками. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Грищенко признали виновным по статье 105 УК РФ. Он оставил на месте преступления отпечатки пальцев, которые впоследствии совпали с имеющимися в базах учета данных. Мужчина свою вину признал.

По версии следствия, 14 июня 2004 года Грищенко, зная, что пожилая женщина, живущая в доме на Краснобогатырской улице, оставляет входную дверь в квартиру открытой из-за болезни, без труда проник в жилище. Зайдя в квартиру, он взял ножницы и изрезал ими пенсионерку. После этого злоумышленник похитил 200 рублей.

Спустя полгода, 13 декабря 2004 года, Грищенко представился социальным работником и проник в квартиру к другой женщине. Там он, не найдя денег, надругался над ней, после чего взял нож и совершил преступление.

Ранее стало известно, что в Бурятии осудят мужчину за изнасилование и разбой, совершенные 33 года назад.

