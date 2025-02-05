Россия и Белоруссия предупредили о мерах реагирования на акты агрессии против них

Договор СГ: РФ и Белоруссия рассматривают нападение как акт агрессии против СГ

Россия и Белоруссия будут рассматривать нападение на их территории как акт агрессии против Союзного государства (СГ). Об этом говорится в в тексте договора о гарантиях безопасности между двумя странами, который 5 февраля российский лидер Владимир Путин внес на ратификацию.

«Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон», — говорится в документе.