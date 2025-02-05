Россиянам назвали лучший способ накопить на старость

Депутат Никитин: Хранить сбережения в золоте надежнее всего

Самый надежный способ накопить на старость — хранить сбережения в золоте. Такой совет россиянам в интервью «Газете.ru» дал глава Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Надежнее всего держать сбережения в облигациях и драгоценных металлах, в частности, золоте. Его стоимость стабильно растет в цене. За месяц показатель увеличился более чем на 10 тысяч рублей за унцию», — сказал он.

По его словам, высокую стабильность на рынке драгметаллов также показывает серебро. Никитин также порекомендовал не хранить сбережения в иностранной валюте из-за нестабильной геополитической обстановки.

Ранее стоимость фьючерсных контрактов на поставки золота в моменте превысила рекордную отметку в 2860 долларов за тройскую унцию. Эксперты связывают подобную динамику с общей неопределенностью на глобальном рынке вокруг внешнеторговой политики властей США.