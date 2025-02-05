Россиянка изнасиловала шваброй пристававшего к ней мужчину и попала под статью

В Нижегородской области задержали женщину, изнасиловавшую шваброй мужчину

В Нижегородской области задержали женщину, изнасиловавшую шваброй пристававшего к ней на вечеринке мужчину. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

По данным издания, ЧП произошло в Володарске. Там пострадавший начал приставать к фигурантке, а получив от нее отказ, он якобы ударил ее по лицу. Это увидел третий гость. Он вмешался в конфликт и избил мужчину. В этот момент женщина схватила швабру и надругалась над пристававшим к ней. От полученных травм мужчина не выжил. Спустя некоторое время избивший его мужчина закопал пострадавшего во дворе и прикрыл досками.

Происходящее увидели соседи и обратились в полицию. В результате третьего участника конфликта также задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области местный житель хотел защитить возлюбленную от изнасилования и получил шесть выстрелов из пневматического пистолета.