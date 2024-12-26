Россиянин хотел защитить возлюбленную от изнасилования и получил шесть выстрелов

В Нижегородской области мужчина был ранен, защищая возлюбленную от изнасилования

В Нижегородской области местный житель хотел защитить возлюбленную от изнасилования и получил шесть выстрелов из пневматического пистолета. Об этом сообщает newsnn.ru.

В деревне Шутилово Первомайского округа двое мужчин проникли в дом к знакомой паре и попытались изнасиловать возлюбленную знакомого. Когда мужчина встал на защиту сожительницы, злоумышленники выстрелили в него шесть раз, а потом избили и выкинули в овраг. Пострадавший притворился мертвым, а когда нападавшие ушли, пошел за помощью. Девушка нижегородца также подверглась избиению.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу.

Ранее в Ленинградской области двое мужчин похитили и избили 19-летнего молодого человека, задолжавшего 50 тысяч рублей.