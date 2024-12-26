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12:00, 26 декабря 2024Силовые структуры

Двое россиян избили и похитили юношу из-за долга в 50 тысяч рублей

В Ленобласти двое мужчин избили и похитили юношу, задолжавшего 50 тыс. руб.
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области двое мужчин похитили и избили 19-летнего юношу, задолжавшего 50 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, вечером накануне в экстренные службы поступили сообщения о драке мужчин около жилого дома, которая закончилась похищением — двое неизвестных насильно посадили третьего в каршеринговый автомобиль и скрылись.

Позже в полицию обратился и сам потерпевший. Он рассказал, что взял у знакомого телефон в рассрочку и не вернул деньги, за это тот его избил, затащил в машину и продолжал наносить удары во время движения. В это время потерпевший разбил ногой стекло левой двери, после чего машина дистанционно заблокировалась.

В тот же день полицейские задержали похитителей и поместили их в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области троих мужчин осудят за кражу майнингового оборудования.

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