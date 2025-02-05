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11:12, 5 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили ДРГ ВСУ на территории ДНР

РИА Новости: ВС России уничтожили ДРГ ВСУ у села Колодези на территории ДНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе успешной операции на территории Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из шести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Четверо украинских диверсантов в ходе стрелкового боя были уничтожены, двое взяты в плен», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что операция происходила в окрестностях села Колодези, а ДРГ входила в состав 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее о наступлении российских войск в районе Колодезей рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, благодаря закреплению у села Вооруженные силы России продвинулись на этом участке фронта практически на пять километров.

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