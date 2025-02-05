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08:20, 5 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о наступлении российских войск на сватовско-кременском направлении

Марочко: ВС России продвинулись у Тернов и Ивановки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе Тернов и Ивановки. О наступлении ВС России на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий под наш контроль перешли около 3 гектара юго-западнее Тернов. На северо-западе Ивановки передовые порядки вклинились в оборону противника на глубину 1 200 метров», — заявил экс-военный.

Он добавил, что всего глубина наступления на этом участке фронта составила около пяти километров, и что наступление стало возможно благодаря закреплению российских войск в районе Колодезей.

Ранее Марочко сообщил о выходе Вооруженных сил России на административную границу ЛНР. По его словам, это стало возможно в результате удара по украинской армии близ Золотаревского заказника.

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