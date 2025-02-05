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17:35, 5 февраля 2025Силовые структуры

Сотрудникам силовых ведомств разрешат хранить наркотики для дрессировки собак

Сотрудникам МВД, ФСИН и ФТС разрешат хранить наркотики для дрессировки собак
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Сотрудникам МВД, таможни и ФСИН предлагают разрешить хранение и перевозку наркотиков и психотропных веществ для дрессировки и тренировки служебных собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона МВД.

Законопроект может дополнить закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». В пояснительной записке отмечается, что запах имитаторов наркотических и психотропных веществ отличается от натурального, потому их использование при дрессировке служебных собак невысока.

В документе также поясняется, что при использовании в обучении собак натуральных наркотиков исключается непосредственный контакт специалиста-кинолога и животного с веществом, а потому для их здоровья нет риска и опасности.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года.

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