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09:38, 5 февраля 2025Из жизни

Жених сплясал под песню «Что скрывается под блузкой» и сорвал свадьбу

The Indian Express: В Индии сорвалась свадьба из-за танца жениха
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jayesh Jalodara / Unsplash

В индийском городе Нью-Дели свадьба сорвалась после того, как жених сплясал под песню «Что скрывается под блузкой» из болливудского фильма «Злодей». Об этом сообщает издание The Indian Express.

Инцидент произошел, когда свадебная процессия с женихом прибыла на место торжества. Его друзья включили песню из фильма и стали уговаривать его станцевать. Тот не мог им отказать и принялся плясать под восторженные крики гостей.

Это возмутило отца невесты. Он велел остановить церемонию, объявил, что своим танцем жених оскорбил ценности его семьи, после чего ушел. Невеста в слезах убежала за ним. Жених предпринял попытку исправить ситуацию, но отец невесты не стал его слушать. Свадьбу пришлось отменить.

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Песня «Что скрывается под блузкой» звучит в фильме «Злодей», снятом в 1993 году. В этот момент главная героиня танцует в окружении группы женщин, которые задают ей вопрос: «Что скрывается под блузкой?» Она отвечает им: «Под блузкой — мое сердце, которое я отдам любимому». Из-за двусмысленного названия в 1990-е песня считалась скандальной.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш семь человек задержали за драку, которая произошла на свадьбе после поцелуя жениха и невесты. Родственники невесты заявили, что жених поцеловал ее насильно. Молодой человек утверждает, что договорился с возлюбленной о поцелуе заранее.

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