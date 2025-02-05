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15:25, 5 февраля 2025Путешествия

Турист снимал деньги в банкомате на Филиппинах и получил огнестрельное ранение в живот

NYP: Турист из США снимал деньги в банкомате Филиппин и получил ранение в живот
Алина Черненко

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Турист из США снимал деньги в банкомате на Филиппинах и получил огнестрельное ранение в живот. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел в муниципалитете Тренто 29 января. 56-летний Ральф Манеке снял в банкомате 800 долларов (около 78 тысяч рублей), положил их в сумку и отдал другу — филиппинцу Джеральду Сезару Торнеа.

В это время к мужчинам подъехал внедорожник, из которого выскочил грабитель в маске. Преступник вырвал у Торнеа из рук сумку с деньгами, выстрелил в Манеке и скрылся с места.

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Полиция сообщила, что туриста доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось. Местные власти расследуют происшествие.

Ранее британский турист лишился iPhone и бриллиантовых часов Rolex в ходе двух нападений с разницей в пару минут на испанском острове Майорка. Мужчину ограбили, пока он шел из бара в банкомат снимать деньги.

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