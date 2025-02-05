Турист снимал деньги в банкомате на Филиппинах и получил огнестрельное ранение в живот

NYP: Турист из США снимал деньги в банкомате Филиппин и получил ранение в живот

Турист из США снимал деньги в банкомате на Филиппинах и получил огнестрельное ранение в живот. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел в муниципалитете Тренто 29 января. 56-летний Ральф Манеке снял в банкомате 800 долларов (около 78 тысяч рублей), положил их в сумку и отдал другу — филиппинцу Джеральду Сезару Торнеа.

В это время к мужчинам подъехал внедорожник, из которого выскочил грабитель в маске. Преступник вырвал у Торнеа из рук сумку с деньгами, выстрелил в Манеке и скрылся с места.

Полиция сообщила, что туриста доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось. Местные власти расследуют происшествие.

Ранее британский турист лишился iPhone и бриллиантовых часов Rolex в ходе двух нападений с разницей в пару минут на испанском острове Майорка. Мужчину ограбили, пока он шел из бара в банкомат снимать деньги.