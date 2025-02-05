Politico: В ЕС сыты по горло руководством фон дер Ляйен внешней политикой

В Европейском союзе (ЕС) «сыты по горло» руководством председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен внешней политикой всего объединения. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Урсула фон дер Ляйен использует любой случай, чтобы хотя бы частично взять под контроль внешнюю политику. Но разве внешняя политика не входит в компетенцию Совета ЕС?», — приводит издание слова депутата Европейского парламента (ЕП) Начо Санчеса Амора.

Парламентарий также подчеркнул, что вместо внятной и скоординированной внешней политики, глава Еврокомиссии вмешивается в любой процесс, чем «сбивает с толку» различных партнеров Брюсселя в остальном мире.

Ранее журнал Politico сообщал, что фон дер Ляйен обсуждала введение чрезвычайного положения в Европейском союзе для наращивания оборонных расходов. По словам журналистов, председатель Еврокомиссии также готова исключить расходы на оборону из дефицита национального бюджета. Это предложение могло бы решить проблему стран Южной Европы, которых ограничивает высокая задолженность.