В Гренландии территориальные претензии Трампа сочли угрозой

В Гренландии призвали защищаться от претензий Трампа на территорию

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам являются угрозой политической независимости. Об этом заявил председатель гренландской Демократической партии Йенс Фредерик Нильсен, сообщает The Washington Post.

Слова депутата прозвучали в ходе заседания гренландского парламента, на котором был принят закон о запрете финансирования политических партий и их молодежных отделений из-за рубежа. «Мы должны защищаться», — выступил с призывом Нильсен.

Ранее лидеры стран Европейского союза (ЕС) на встрече 3 ноября пообещали защитить Гренландию от присоединения к США. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Сохранение территориальной целостности Королевства Дании, его суверенитета и неприкосновенности границ имеет важное значение для всех государств-членов ЕС.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который присоединился к европейским лидерам за обедом, предложил странам-членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск альянса.