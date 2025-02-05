В Кремле обозначили позицию России по Ближнему Востоку

Песков: В ситуации на Ближнем Востоке РФ выступает за создание двух государств

Россия выступает за создание двух государств для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна. Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двугосударственной основе», — сказал он.

По словам представителя Кремля, данный тезис закреплен в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и Москва исходит из него. Он отметил, что российская сторона также считает создание двух государств единственно возможным вариантом урегулирования.

Ранее Песков заявил, что Кремль слышал слова президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа. Однако он уточнил, что Москва исходит из неприятия этой идеи арабскими странами.