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12:54, 5 февраля 2025Мир

В Кремле обозначили позицию России по Ближнему Востоку

Песков: В ситуации на Ближнем Востоке РФ выступает за создание двух государств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия выступает за создание двух государств для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна. Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двугосударственной основе», — сказал он.

По словам представителя Кремля, данный тезис закреплен в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и Москва исходит из него. Он отметил, что российская сторона также считает создание двух государств единственно возможным вариантом урегулирования.

Ранее Песков заявил, что Кремль слышал слова президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа. Однако он уточнил, что Москва исходит из неприятия этой идеи арабскими странами.

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