В Кремле оценили слова главы Госдепа о многополярности

Песков: Слова главы Госдепа Рубио о многополярности совпадают с видением России

Слова госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадают с видением России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Да, мы приветствуем такие заявления», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, похожую точку зрения высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, обративший внимание на высказывание главы Госдепа. Лавров ранее напомнил, что Рубио назвал многополярность реальностью современного мира. По его словам, это заявление является интересным.

Ранее в статье для журнала «Россия в глобальной политике» Лавров заявил, что США следует не противодействовать построению многополярного миропорядка, а содействовать ему.