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08:00, 4 февраля 2025Мир

Лавров высказался о будущем США в новом миропорядке

Лавров: США могли бы стать одним из центров силы в многополярном мире
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

США следует не противодействовать построению многополярного миропорядка, а содействовать ему, что позволит Вашингтону стать одним из влиятельных центров силы, наравне с Москвой и Пекином. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Текст статьи есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы — наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада», — рассказал дипломат.

Лавров также выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа осознает всю многогранность и сложность современного миропорядка и начнет в своих внешнеполитических приоритетах отталкиваться от мнения остального мира, а не только стран НАТО.

24 января Лавров заявил, что Россия не видит реальных действий со стороны Украины и Запада, направленных на мир. Министр иностранных дел подчеркнул, что Запад продолжает отправлять Киеву военные поставки. Кроме того, по его словам, проходит разработка ультиматумов в адрес Москвы.

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