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14:47, 5 февраля 2025Экономика

В Москве умер вице-президент Совета Ассоциации банков России

Shot: вице-президент Совета Ассоциации банков России Олег Прексин умер в 73 года
Дмитрий Воронин
Олег Прексин

Олег Прексин. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Зампред правления Российского финансово-банковского союза и вице-президент Совета Ассоциации банков России (АБР) Олег Прексин умер в Москве в возрасте 73 лет. О его уходе из жизни сообщается на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По данным Shot, причиной смерти Прексина стала онкология, с которой, как пишут журналисты, он боролся последние годы.

В РСПП назвали покойного выдающимся российским экономистом и финансистом, посвятившим жизнь развитию банковской системы и укреплению международных финансовых связей страны.

Прексин, начавший карьеру в Госбанке СССР, в дальнейшем представлял Россию в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), занимал должность вице-президента РСПП по международному сотрудничеству, был шерпой в «Деловой двадцатке» и входил в состав рабочих групп Делового Совета БРИКС. Отмечается, что в АБР он продолжал активно работать в том числе над совершенствованием системы международных платежей и расчетов.

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