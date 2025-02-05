В России детей увезли в больницу после игры с огнем

В Башкирии двое детей играли с огнем и попали в больницу

Двое несовершеннолетних жителей Башкирии поплатились за неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о братьях, которые играли с зажигалкой и баллоном, наполненным горючей жидкостью. Во время игры их одежда загорелась.

Обоих пострадавших детей госпитализировали. Медики диагностировали у них ожоги первой и второй степени.

Ранее в том же регионе годовалый ребенок получил химический ожог уксусом. Он обжег лицо, тело, слизистые оболочки верхних отделов пищеварительного тракта. Причиненный здоровью младенца урон оказался настолько серьезным, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.