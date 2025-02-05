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12:54, 5 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали угрожавшего прохожим ножом пьяного мигранта

В Подольске сотрудники ДПС задержали угрожавшего прохожим ножом пьяного мигранта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

В Подольске пьяный мигрант приставал к прохожим и угрожал ножом. Проезжающие сотрудники ДПС скрутили его, но он не успокоился и начал угрожать полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, сотрудники ДПС приехали на срочный вызов на площадь 50-летия Октября. Граждане сообщили, что неадекватный мужчина с ножом пристает к прохожим и угрожает ножом. При задержании его уложили на землю и надели наручники, но он и после этого не успокоился. Задержанный ударил полицейского головой в нос и продолжил нецензурно выражаться.

Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин провез сотрудника ФСИН на капоте три километра и попал на видео.

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