В российском регионе задержали угрожавшего прохожим ножом пьяного мигранта

В Подольске сотрудники ДПС задержали угрожавшего прохожим ножом пьяного мигранта

В Подольске пьяный мигрант приставал к прохожим и угрожал ножом. Проезжающие сотрудники ДПС скрутили его, но он не успокоился и начал угрожать полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, сотрудники ДПС приехали на срочный вызов на площадь 50-летия Октября. Граждане сообщили, что неадекватный мужчина с ножом пристает к прохожим и угрожает ножом. При задержании его уложили на землю и надели наручники, но он и после этого не успокоился. Задержанный ударил полицейского головой в нос и продолжил нецензурно выражаться.

Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин провез сотрудника ФСИН на капоте три километра и попал на видео.