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16:01, 5 февраля 2025Россия

В РЖД объяснили инцидент с задавившим стадо краснокнижных антилоп поездом

РЖД: Стадо антилоп-дзеренов попало под поезд из-за поврежденного ограждения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Васильченко / Wikimedia

Стадо краснокнижных антилоп-дзеренов попало под поезд в Забайкальском крае из-за поврежденного ограждения. Причину произошедшего объяснили в Telegram-канале Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

«По результатам предварительного расследования случая наезда поезда на антилоп-дзеренов выяснилось, что животные попали на пути через ограждение, которое ранее было нарушено неустановленными лицами», — пояснили в филиале РЖД.

В компании также сообщили, что столкновения нельзя было избежать, так как из-за сложного рельефа местности бригада заметила стадо слишком поздно.

В РЖД заверили, что предпримут меры, чтобы подобных инцидентов не происходило впредь. В частности, для локомотивных бригад организовали дополнительный инструктаж о необходимости проявлять особую бдительность и использовать звуковые сигналы на случай появления диких животных вблизи железнодорожных путей.

В планах также отследить возможные пути миграции антилоп, и на основе этого исследования установить дополнительное ограждение в районе пути следования поездов.

«Также рассматривается вопрос о возможности изменения на участках частого появления этих животных скоростных режимов движения поездов», — заверили в компании.

Во вторник, 4 февраля, машинист локомотива на скорости задавил гигантское стадо зверей и снял процесс на камеру. Автор видео подавал сигнал, но антилопы в панике продолжали бежать по путям, не пытаясь свернуть в сторону. Сообщалось, что животные имеют статус исчезающих.

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