В России машинист на скорости задавил десятки краснокнижных зверей и снял процесс на видео

В Забайкальском крае машинист задавил гигантское стадо краснокнижных антилоп

В Забайкальском крае машинист локомотива на скорости задавил гигантское стадо зверей и снял процесс на видео. Кадры публикует издание Baza в Telegram.

На кадрах, снятых через лобовое стекло кабины машиниста, видно, что под колесами оказались десятки животных из стада в сотни голов. Внешне животные напоминают антилоп. Автор видео подает сигнал, но антилопы в панике продолжали бежать по путям, не пытаясь свернуть в сторону. При этом машинист даже не попытался затормозить.

Отмечается, что сбитые мужчиной животные могут относиться к краснокнижным — предположительно, под поезд попали антилопы-дзерены, имеющие статус исчезающих.

В РЖД заявили о начале служебного расследования.

Ранее сообщалось, что в Московской области поезд столкнулся с автобусом на переезде.