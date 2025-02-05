В шведском Эребру преступник ворвался в школу и расстрелял десять человек. Власти назвали это самой страшной стрельбой в истории

Премьер Кристерссон назвал стрельбу в Эребру самой страшной в истории Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался о стрельбе в школе в городе Эребру. Он прокомментировал трагедию в ходе экстренной пресс-конференции, посвященной преступлению.

«Случилось то, чего просто не должно было случиться. Мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми», — сказал премьер.

Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции

Ульф Кристерссон премьер-министр Швеции

Преступник застрелил десять человек

Днем во вторник, 4 февраля, преступник расстрелял учеников в школе Campus Risbergska. Он пришел в здание с охотничьим карабином и открыл огонь по людям. Его жертвами стали десять человек, еще шестеро были доставлены в отделение неотложной помощи.

После расстрела учеников злоумышленник покончил с собой. Выяснилось, что ему было 35 лет, его удалось опознать по зарегистрированному на него оружию.

Телеканал SVT узнал, что мужчина находился на пороге бедности. В 2023 году он получил нулевой налоговый рейтинг, позволяющий не декларировать налогооблагаемый доход или имущество, и, следовательно, не выплачивать налоги.

Ранее стрелок не попадал в поле зрения полиции и не привлекался к ответственности за какие-либо преступления. У него также нет известных связей с бандами. Правоохранительные органы считают, что он действовал один. Его дом обыскали, но ничто не помогло установить мотивы преступника.

В местных соцсетях начали появляться слухи, будто убийца своим поступком пытался донести какую-то идею. Представитель полиции Фредрик Сведемир опроверг подобные допущения, указав, что на данный момент в расследовании нет ничего, что указывало бы на идеологические мотивы.

В Скандинавии «рекордсменом»-убийцей является Андерс Брейвик

22 июля 2011 года в Норвегии Андерс Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял 69 человек.

Свой поступок Брейвик объяснил желанием начать войну против исламизации Европы, устроенной марксистами. В своем манифесте он выражал уверенность, что Европа окончательно отринет инородцев, пойдет на них войной и построит новое, правильное общество. В тексте, значительная часть которого переписана или напрямую скопирована у известных экстремистов (например, некоторые пассажи подсмотрены у американца-бомбиста Теодора Качинского), норвежец в красках описывает незавидное положение белой расы и надеется на ее «защитников».

Суд приговорил Брейвика к максимальному наказанию — 21 году тюрьмы. Однако судьям оставили лазейку — срок можно продлевать до того момента, пока не сочтут, что преступник больше не представляет опасности.