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22:59, 4 февраля 2025Мир

Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной в истории страны

Премьер Швеции Кристерссон: Стрельба в Эребру — самая страшная в истории страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался о стрельбе в школе в городе Эребру. Он прокомментировал трагедию в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube.

«Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — написал премьер.

Днем во вторник, 4 февраля, неизвестный открыл стрельбу в школе Campus Risbergska. Местным жителям рекомендовали не приближаться к месту происшествия. Уточнялось, что предполагаемый злоумышленник подозревается в совершении тяжкого насильственного преступления.

В результате происшествия погибли десять человек. Кроме того, шестеро взрослых были доставлены в отделение неотложной помощи.

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