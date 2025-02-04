Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной в истории страны

Премьер Швеции Кристерссон: Стрельба в Эребру — самая страшная в истории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался о стрельбе в школе в городе Эребру. Он прокомментировал трагедию в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube.

«Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — написал премьер.

Днем во вторник, 4 февраля, неизвестный открыл стрельбу в школе Campus Risbergska. Местным жителям рекомендовали не приближаться к месту происшествия. Уточнялось, что предполагаемый злоумышленник подозревается в совершении тяжкого насильственного преступления.

В результате происшествия погибли десять человек. Кроме того, шестеро взрослых были доставлены в отделение неотложной помощи.