В Швеции у школы произошла стрельба

SVT: В шведском городе Эребру у школы произошел инцидент со стрельбой

В шведском городе Эребру у школы Campus Risbergska произошел инцидент со стрельбой. Об этом сообщает канал SVT.

По данным канала, пять человек получили огнестрельные ранения, стрельба велась из автоматического оружия. В полиции уточнили, что предполагаемый злоумышленник подозревается в совершении тяжкого насильственного преступления.

На территории учебного заведения проводится полицейская операция, на место происшествия также прибыли машины скорой помощи и спасательные службы. Населению рекомендовали не приближаться к району школы.

23 января поддерживающий нацистскую идеологию афроамериканец устроил стрельбу в школе города Нэшвилл в штате Теннесси.