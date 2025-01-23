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12:46, 23 января 2025Мир

Восхитившийся идеями Гитлера афроамериканец устроил стрельбу в школе

The Tennessean: Афроамериканец-нацист Хендерсон устроил стрельбу в школе
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Устроивший стрельбу в кафетерии школы города Нэшвилл в штате Теннесси ученик оказался афроамериканцем, поддерживающим нацистскую идеологию. Об этом сообщает местная газета The Tennessean со ссылкой на предварительные данные полиции.

Речь идет о 17-летнем подростке Соломоне Хендерсоне, напавшем в школе на афроамериканцев. Жертвой его преступления стал один ученик, двое получили ранения. Сам злоумышленник застрелился.

«Следователи обнаружили 300-страничный документ, связанный с предполагаемым стрелком из средней школы Антиох, который содержит атрибутику альтернативных правых, призывы против смешения рас и восхваляющий идеи лидера [нацистской Германии] Адольфа Гитлера», — отмечается в материале издания.

Кроме того, предположительно, следователи обнаружили его текст под названием «Манифест чернокожего поневоле», где Хендерсон называет себя «последним родезийцем» — представителем африканского государства Родезия, где власть удерживали потомки европейских поселенцев до победы повстанцев и провозглашения Зимбабве.

Там же злоумышленник указал, что на его взгляды повлияли поддерживающая президента США Дональда Трампа афроамериканская журналистка Кэндис Оуэнс и The New Order: Last Days of Europe — фанатская модификация стратегии Hearts of Iron IV об альтернативном будущем, где нацистская Германия и Японская империя одерживают победу во Второй мировой войне.

16 декабря прошлого года в христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин, произошла стрельба, где несколько человек пострадали. В том же месяце была атакована и школа в городе Палермо, штат Калифорния, где пострадали два человека. О мотивах злоумышленников данных не приводится.

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