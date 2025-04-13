Принц Гарри прокомментировал лишение его охраны

Telegraph: Принц Гарри назвал лишение охраны способом давления на него

Принц Гарри назвал лишение его охраны на время пребывания в Великобритании способом давления не только на него, но и на супругу Меган Маркл. Так он прокомментировал произошедшее в беседе с The Telegraph.

«Герцог и герцогиня надеялись, что их собственная удовлетворенность улучшит отношения с остальными членами семьи. Однако они видели в лишении их безопасности способ попытаться заставить их вернуться в Британию», — говорится в публикации.

Кроме того, принц Гарри назвал решение о лишении охраны «трудно переносимым».

Ранее сообщалось, что принц Гарри прилетел в Великобританию в среду, 9 апреля, чтобы принять участие в заседании апелляционного суда по своему иску против Министерства внутренних дел. Разбирательство идет из-за того, что после отъезда наследника престола в США в 2020 году на родине ему отказались предоставлять охрану за счет государства.