Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:35, 13 апреля 2025Из жизни

Принц Гарри прокомментировал лишение его охраны

Telegraph: Принц Гарри назвал лишение охраны способом давления на него
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Принц Гарри назвал лишение его охраны на время пребывания в Великобритании способом давления не только на него, но и на супругу Меган Маркл. Так он прокомментировал произошедшее в беседе с The Telegraph.

«Герцог и герцогиня надеялись, что их собственная удовлетворенность улучшит отношения с остальными членами семьи. Однако они видели в лишении их безопасности способ попытаться заставить их вернуться в Британию», — говорится в публикации.

Кроме того, принц Гарри назвал решение о лишении охраны «трудно переносимым».

Ранее сообщалось, что принц Гарри прилетел в Великобританию в среду, 9 апреля, чтобы принять участие в заседании апелляционного суда по своему иску против Министерства внутренних дел. Разбирательство идет из-за того, что после отъезда наследника престола в США в 2020 году на родине ему отказались предоставлять охрану за счет государства.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    Появление у бригад ВСУ снарядов для советских орудий образца 1944 года объяснили

    Пожар произошел в резиденции президента Сьерра-Леоне

    Британские таможенники начали изымать у туристов сэндвичи с сыром и ветчиной

    Принц Гарри прокомментировал лишение его охраны

    В Британии указали на потерю политиками должностей после введения санкций против России

    Одна европейская страна предложила направить активы России на оборону Европы

    В Турции прокомментировали возможность проведения саммита России и Украины

    Стало известно о разочаровании Трампа в своих советниках после введения тарифов

    Губернатор ХМАО взял на контроль взрыв в жилом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше