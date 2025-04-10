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20:10, 10 апреля 2025Из жизни

Принца Гарри «спасли» от поклонницы после слушаний об охране

Daily Star: Охрана принца Гарри спасла его от кричащей поклонницы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Охрана младшего сына короля Карла III, принца Гарри, «спасла» его от кричащей поклонницы после судебных слушаний об охране, ради которых он прилетел в Великобританию. Об этом пишет Daily Star.

Принц Гарри прилетел в Великобританию в среду, 9 апреля, чтобы принять участие в заседании апелляционного суда по своему иску против Министерства внутренних дел. Разбирательство идет из-за того, что после отъезда наследника престола в США в 2020 году на родине ему отказались предоставлять охрану за счет государства.

После утреннего заседания его участников попросили временно покинуть зал для уборки. В этот момент поддерживающая принца женщина закричала: «Я за тебя, принц Гарри!» Затем она набросилась на журналистов и заявила, что они виноваты в том, «что он больше не в Англии». Телохранители младшего сына короля сразу окружили его плотным кольцом и вывели из зала.

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В ходе слушаний защита принца Гарри, в частности, заявила, что исламские террористы распространяли документ с призывом устранить его, однако государственная охрана так и не была возвращена.

Ранее сообщалось, что председатель благотворительной организации Sentebale, основанной британским принцем Гарри, Софи Чандаука обвинила его в «нападках и травле». Она заявила, что он разрешил опубликовать некую «компрометирующую новость» без согласования.

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