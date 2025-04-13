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01:39, 13 апреля 2025Мир

Британские таможенники начали изымать у туристов сэндвичи с сыром и ветчиной

Guardian: Британия запретила ввоз мяса и молочных продуктов из ЕС из-за ящура
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Правительство Великобритании запретило туристам, приезжающим на территорию государства, провозить мясо и молочные продукты из ЕС. Ограничение введено из-за роста в европейских странах числа случаев заражения ящуром, передает The Guardian.

По данным издания, запрет на ввоз для личного пользования мяса крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, и молочных продуктов вступило в силу 12 апреля. «Даже те, кто попытается пронести сэндвичи с такими подозрительными продуктами, как сыр и ветчина, будут остановлены таможней», — предупредили в материале.

Отмечается, что тем, кто попытается провезти продукты из списка, придется сдать их на границе, после чего их уничтожат. При серьезном нарушении путешественников могут оштрафовать, максимальная сумма штрафа составит 5 тысяч фунтов (почти 550 тысяч рублей).

Новые правила не касаются детского молока, лечебного питания и отдельных продуктов в составе шоколада, хлеба, тортов, печенья и макарон.

По словам министра сельского хозяйства Британии Дэниэла Цайхнера, правительство готово пойти на все, чтобы защитить от распространения заболевания своих фермеров.

Ранее в Венгрии заявили, что страна могла подвергнуться биологической атаке, о чем свидетельствует вспышка ящура, вызвавшая забой скота и закрытие границ страны. Страна-источник атаки названа не была.

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