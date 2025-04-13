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01:19, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

В Британии указали на потерю политиками должностей после введения санкций против России

The Guardian: многие политики ушли в отставку после введения санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Многие западные политики потеряли должности после введения санкций против России в 2022 году. На эту закономерность указало британское издание The Guardian.

В статье отмечается, что отказ от контактов с Москвой не уменьшил внутреннюю поддержку президента России Владимира Путина.

«Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — пишет газета.

Авторы материала отметили, что позиция Запада не повлияла на действия России в ходе специальной военной операции на Украине, несмотря на одни из самых суровых санкций. Экономические меры, кроме того, оказались контрпродуктивными и для самой Европы, одним из последствий стал резкий рост на энергоносители.

Ранее лидер блока ХДС/ХСС, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег от недооценки выносливости России. Он раскритиковал мнение, что страна может испытать критические трудности из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.

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