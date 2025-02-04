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21:18, 4 февраля 2025Мир

Число погибших в результате стрельбы в шведской школе увеличилось

При стрельбе в школе в Эребру в Швеции погибло десять человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Philip O'Connor / Reuters

Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском городе Эребру возросло до 10 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции, передает издание Omni.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности жертв. Также в полиции отметили, что шестеро взрослых были доставлены в отделение неотложной помощи.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате стрельбы.

Стрельба в школе Campus Risbergska произошла днем 4 февраля. Местным жителям рекомендовали не приближаться к месту происшествия. Уточнялось, что предполагаемый злоумышленник подозревается в совершении тяжкого насильственного преступления.

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